В Москве завершили модернизацию подводных газопроводов

В Москве завершена одна из самых сложных и важных инженерных программ последних лет. Об успешной модернизации подводных газопроводов столицы рассказал в соцсетях Сергей Собянин.

Проект стартовал в 2018 году и охватили 12 системообразующих дюкеров протяжённостью около девяти километров.

Мэр напомнил, что эти газопроводы построили ещё в 1939–1965 годах под Москвой-рекой, Яузой и другими водными преградами. Теперь их уложили в тоннелях под дном рек на глубине около 20 метров с помощью микротоннелирования. Они стали более надёжными.