Гжель и Мышкин войдут в "Золотое кольцо" России

"Золотое кольцо" России значительно увеличится. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

В знаменитый туристический маршрут добавят 49 новых городов, сёл и центров народных ремёсел. Среди них Гжель, Мышкин, Выкса, Александров и Абрамцево. Это позволит активнее использовать меры поддержки в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство", сообщает РИА Новости.

В 2027 году "Золотому кольцу" России исполнится 60 лет. Туристический маршрут, проходящий по древним городам, в которых сохранились уникальные памятники истории и культуры России, придумал журналист и литератор Юрий Бычков.

В "Золотое кольцо" традиционно включают девять основных городов: Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострому, Иваново, Суздаль, Владимир и Рыбинск.