Ликвидировал более десяти дронов ВСУ: подвиг ефрейтора Борискина

Прапорщик Евгений Егоров, заместитель командира разведывательной группы вместе со своим подразделением обнаружил расчёт автоматического гранатомёта ВСУ. Наши военные с помощью дронов нанесли удары по позициям неприятеля и уничтожили боевиков. А прапорщик Егоров из стрелкового оружия ликвидировал беспилотники противника.

Гвардии ефрейтор Данила Борискин, действуя в составе зенитного ракетного расчета, получил сигнал о приближении вражеского дрона. Отойдя на безопасное расстояние от наших позиций, он уничтожил аппарат. В результате детонации еще одного беспилотника Данила был ранен, но вернулся на пост воздушного наблюдения. За время несения дежурства он лично ликвидировал более десяти БПЛА.