В зоне спецоперации идёт активное наступление по всему фронту. Наши военные теснят врага всё дальше на Запад. При поддержке авиации и артиллерии под контроль российских штурмовых отрядов переходят стратегически важные рубежи.

Стало известно о прорыве украинской обороны глубиной в четыре километра со стороны населённого пункта Яровая. В результате этого наши силы вышли на окраины Святогорска - самого северного города ДНР.

Точное попадание управляемой авиабомбы по штабу управления ВСУ в населённом пункте Зелёное Запорожской области ознаменовало начало штурма населённого пункта. О его освобождении Министерство обороны сообщило накануне и сейчас стали известны подробности. В ходе разведки были установлены опорники противника, по которым удар нанесли артиллерия и дроны.

Из Зелёного сразу дошли до окраин соседней Святопетровки и начали подготовку к её штурму. Но главное внимание сейчас к наступлению на Славянск и Краматорск. Пока наши штурмовики ведут бои в Константиновке, артиллерия, авиация и дроны, как принято говорить, разбирают опорники противника вокруг города, не давая возможности закинуть подкрепление.