Силы ПВО уничтожили 33 украинских БПЛА за три часа

10 января в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО были перехвачены 33 украинских беспилотников. В Минобороны России сообщили об уничтожении:

— 17 БПЛА над территорией Воронежской области;

— восьми БПЛА над территорией Курской области;

— пяти БПЛА над акваторией Азовского моря;

— трех БПЛА над территорией Брянской области.

Четыре человека ранены в результате массированной атаки БПЛА на Воронеж, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале.