Администрация Трампа обсудила возможные удары по Ирану

Администрация президента США Дональда Трампа обсудила планы возможных ударов по Ирану, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

В качестве одного из вариантов власти Соединенных Штатов рассматривают широкомасштабную серию авиаударов по ряду военных целей исламской республики. Газета отметила, что обсуждения якобы вписываются в рамки стандартного планирования. Признаков того, что атаки осуществят, нет, как и консенсуса по этому вопросу.

Также источники издания рассказали, что для подготовки к атаке пока не перебрасывали военнослужащих или технику.

"Иран стремится к свободе, возможно, как никогда раньше. США готовы помочь!" — написал Трамп на фоне протестов в Иране.

Масштабные протесты сейчас проходят в Иране.Тысячи человек вышли на улицы по всей стране из-за резкого колебания курса. Трамп 9 января обещал нанести "мощный удар" по Ирану, если власти будут атаковать протестующих.