Трамп приказал составить план вторжения в Гренландию

Президент США Дональд Трамп поручил составить план по вторжению в Гренландию, пишет Daily Mail со ссылкой на источники. Президент хочет сделать это из-за "стратегического положения и минеральных богатств" автономной территории.

Собеседники газеты рассказали, что Трамп очень воодушевился захватом Мадуро, поэтому хочет действовать быстро, чтобы Гренландия не досталась России или Китаю.

3 января глава Белого дома заявил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро вместе с женой был захвачен и вывезен из страны.

Тем временем Евросоюз разрабатывает санкции против США на случай, если американский лидер не откажется от намерений присоединить остров, сообщает The Telegraph.

Европа готовится сдерживать США на случай их нападения на Гренландию. Об этом 8 января написала американская медиа-организация Politico. На основе заявлений газеты, рядом с островом могут усилить присутствие НАТО.