Вот это поворот: Евросоюз готовит санкции против США из-за Гренландии

Евросоюз набирается смелости: по данным британской газеты Telegraph, Брюссель приступил к разработке санкций против США. Старый Свет готов пойти на введение ограничений в отношении американских компаний, если Вашингтон не откажется от планов присоединения Гренландии.

По данным издания, первыми под удар попадут технологические гиганты, соцсети и финансовые организации. Более радикальный сценарий - вывод военных с американских баз в Европе.

А Daily Mail утверждает, что Дональд Трамп уже дал указание американским военным составить план вторжения на остров. В качестве альтернативы ЕС может развернуть миссию НАТО в Гренландии.

Лондон обсуждает такой вариант с Парижем и Берлином. Всё это нужно, чтобы разубедить главу Белого дома присоединить к Штатам датскую территорию, которая, по словам лидера США, нужна ему для защиты Арктики от России и Китая.