На Москву обрушился новый сильный снегопад

Не успели коммунальные службы ликвидировать последствия рекордного снегопада, обрушившегося на Москву 8-9 января, как зима преподнесла новый сюрприз. Столицу снова засыпает снегом и судя, по прогнозам погодных сервисов, снегопад завершится только к вечеру 11 января.

Между тем, высота снежного покрова в столичном регионе уже значительно превысила климатическую норму. Об этом сообщил у себя в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

На ВДНХ высота сугробов превысила 30-сантиметровую отметку, а в некоторых районах Подмосковья сугробы выросли до 50 сантиметров. Для середины января – это рекорд.

По прогнозам синоптиков, следующая неделя начнётся со снегопада. 12 января столичный регион накроет очередной южный циклон. Сугробы вырастут ещё на 2-4 сантиметра. А в середине недели москвичей ждёт испытание морозами: столбики термометров опустятся ниже 20-градусной отметки.