Армия России прорвала вражескую линию обороны на подступах к Краматорску. Российские войска выбили неонацистов из целого ряда населённых пунктов в пригородах. Стремительное наступление идёт сразу с двух направлений. Наши танковые экипажи при поддержке авиации совершили марш-бросок к Святогорску, полностью сломив сопротивление противника, не оставив боевикам шанса на отступление.

Артиллерия поддержала огнём наступление российских бойцов в Веролюбовке и Марково. Всё, что осталось от укреплений противника – частокол обугленных деревьев и подбитая техника. К утру стало ясно -националисты натиска не выдержали и с позиций бежали. Оба села сегодня заняты штурмовиками группировки "Центр".

Все эти поселки, которые потеряли бандеровцы, находятся на пути к Краматорску. То есть, сегодня можно уверенно говорить, что на подступах к городу ВСУ лишились ещё трех крупных опорных пунктов. Всего за сутки просел фронт и под Святогорском. Бойцы сообщают, что практически подавлено сопротивление ВСУ в деревнях Яровая и Сосновая.

В Запорожской области у бандеровцев рухнул ещё один рубеж обороны - село Святопетровка. Окружённые группировкой "Восток" остатки ВСУ ликвидированы. Националисты пытались бросить им на выручку резервы из батальона "Скала". Но пикапы и бронетранспортеры, были уничтожены дронами и реактивными установками.