В охваченном беспорядками Иране третий день нет интернета

Растёт число жертв масштабных и кровопролитных протестов в Иране. Погибших уже более ста, по меньшей мере, 25 из них - силовики. С ними расправляются с особой жестокостью - забивают насмерть или наносят десятки ножевых ранений.

Беспорядки охватили почти двести городов по всей стране. Уничтожено много мечетей, госучреждений, отделений банков. Горят автобусы, пожарные и полицейские машины. Третьи сутки в республике нет интернета.

Ситуацией воспользовались преступные группировки - резко увеличилось число грабежей и разбоев. Задержаны две с половиной тысячи погромщиков. Правоохранители сообщили, что раскрыли сеть агентов израильской спецслужбы "Моссад". Их подозревают в организации беспорядков.

Еврейское государство находится в состоянии повышенной готовности на фоне возможной интервенции Соединенных Штатов в Иран, о которой говорил Дональд Трамп. Ему уже доложили о вероятных целях и вариантах атаки.

В США находится и сын свергнутого шаха исламской республики Реза Пехлеви. Он же - лидер прозападной оппозиции. Пехлеви призывает радикалов захватывать стратегические объекты и просит Вашингтон поскорее вмешаться.

Власти Ирана обвинили Белый Дом в подстрекательстве и заявили, что в случае нападения Израиль и американские военные базы станут законными целями для Тегерана.