В Приморье открыли музыкальную школу для тюленей

Барабаны, флейта, гитара и уроки вокала: в Приморском океанариуме создали музыкальную школу для ластоногих. Цель эксперимента - изучить реакцию тюленей на звуки. И пока одни ларги пытаются саботировать посещение занятий, другие раскрывают в себе певческие таланты и актёрские навыки.

Пара прыжков, и вот тюлень по кличке Платон взбирается на импровизированную сцену. Не просто покрасоваться, а показать свои певческие навыки. Уроки вокала и музыки у ларг Приморского океанариума теперь стабильно в расписании. Проект придумал школьник Артём Виноградов, учёные поддержали, а тюлени запели.

Занятия у ластногих артистов индивидуальны. В класс заходят по одному. Но тюленям, как и людям, далеко не всем нравится ходить в музыкальную школу. Тюлень Дуся, например, вообще делает вид, что ничего не слышит и просто терпеливо ждёт, когда уже закончится занятие.

Ларгам играют не только на барабанах. Были уроки с флейтой и гитарой. На духовые животные почти не реагировали. Учёные предполагают, что эти звуки схожи с природными и привычны для тюленей. А вот гитара затронула струны души одного из участников ластоногой труппы: тюлень Юпитер обнаружил у себя талант и запел.

Тюлени - музыкальные животные. Любят переговариваться друг с другом различными голосами и в разных тональностях. У каждой ларги свои музыкальные предпочтения, говорят учёные. Одним хочется запеть, другие успокаиваются от мелодии, а некоторым однозначно не нравятся непонятные звуки.

Уроки вокала у ларг продолжаются. Учёные планируют проверить реакцию тюленей и на другие музыкальные инструменты.