Пушков обвинил европейских лидеров в двойных стандартах

Европейские лидеры засуетились после заявлений Дональда Трампа о притязаниях на Гренландию. Это отметил российский сенатор Алексей Пушков.

"Посмотрите, как засуетились датчане и разные прочие европейцы! Они дружно призывают Трампа вспомнить о нормах международного права, которые сами постоянно нарушали по всему миру - от Югославии до Ливии и Сирии", - написал политик у себя в Telegram-канале.

Он напомнил, что Дания, в состав которой входит Гренландия, активно отстаивала произвол в Косово. В Копенгагене были уверены, что их подобное никогда не коснётся, отметил Пушков.

Президент США Дональд Трамп после начала своего второго срока не раз заявлял о том, что захватит Гренландию. На этой неделе обещания главы Белого дома приобрели реальные очертания. В Евросоюзе даже задумались о санкциях против США в случае интервенции американских военных в Гренландию.