Освобождено Белогорье в Запорожской области

Подразделения группировки войск "Днепр" освободили Белогорье в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве также отметили, что ВСУ для обозначения якобы своего присутствия в Купянске предприняли безуспешную попытку установки с помощью дрона украинского флага на здании городской администрации. Это не получилось, противник не имеет возможности пробиться в Купянск, заявили в министерстве.

Ещё сообщается, что за сутки российские средства ПВО сбили две управляемые авиабомбы и 130 вражеских беспилотников.