Собянин: Высокотехнологичные операции становятся доступнее для москвичей

В Москве на базе городских больниц развивают специализированные проекты Министерства здравоохранения, которые делают высокотехнологичную медицину доступной для всех горожан. В прошлом году помощь получили около ста тысяч пациентов. Сложные хирургические вмешательства врачам помогает выполнять робот-ассистент.

Кадры - словно из фильма о далёком будущем. В операционной среди врачей, медсестёр скромно стоит робот-ортопед, незаменимый помощник. Без него сегодня невозможно представить сложные хирургические вмешательства. Это инновационное изобретение позволяет с точностью до миллиметра проводить замену любого сустава. Такие высокотехнологичные операции для городской больницы имени академика Савельевой сегодня уже обыденность.

Такие высокотехнологические операции проводят не только в плановом, но и в срочном порядке. И важно, что совершенно бесплатно для пациентов. Всё это благодаря развитию специальных проектов Министерства здравоохранения. Они позволяют оказывать своевременную помощь в кратчайшие сроки. Сегодня столичные больницы выполняют инновационные хирургические вмешательства по четырнадцати основным направлениям от кардиологии до гинекологии.

"Высокотехнологические операции проводятся не только для лечения сложных или редких заболеваний, но и помогают вернуть человеку максимальное качество жизни, что особенно важно для пожилых людей. Раньше такие малоинвазивные и высокотехнологичные операции выполнялись только в ряде крупных научных центров, сегодня же их проводят в городских больницах за счёт средств обязательного медстрахования", - отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

В больнице имени академика Савельевой, например, используют эндопротезирование при серьёзных патологиях и травмах суставов, когда промедление может даже стоить жизни. Здесь же делают и так называемые артроскопические операции. Через два-три небольших разреза при помощи камеры и нескольких инструментов хирурги сшивают разорванные связки, сухожилия. Весь процесс занимает не больше двух часов. Но главное, что на восстановление уйдёт всего полгода. Сейчас такие операции поставлены на поток.