Захарова - о планах захвата Путина: Влажные фантазии британских извращенцев

Влажные фантазии британских извращенцев. Так прокомментировала "ТВ Центру" спикер российского МИД Мария Захарова заявление главы Министерства обороны Великобритании Джона Хили о похищении Владимира Путина.

Накануне министр обороны Великобритании сказал журналистам, что по аналогии с похищением Мадуро, он выбрал бы Владимира Путина. По словам Хили, он хотел бы привлечь российского президента к ответственности.

"Если бы была возможность похитить любого мирового лидера, то я выбрал бы Путина", - заявил британский министр.

3 января американские военные провели спецоперацию в Каракасе. Под прикрытием ракетных ударов и налёта беспилотников спецназ похитил президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену. Их переправили в США, сейчас Мадуро находится в нью-йоркской тюрьме и ждёт суда по обвинениям в наркотерроризме.