Собянин рассказал о ликвидации последствий рекордного снегопада в Москве

В Москве в круглосуточном режиме продолжается ликвидация последствий прошедшего снегопада. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Мэр напомнил, что коммунальные службы в новогодние праздники работали в усиленном режиме. Они обеспечили стабильную работу всех жизненно важных объектов столицы.

Круглосуточно дежурили почти полторы тысячи сотрудников пожарно-спасательных подразделений и аварийно-восстановительных бригад. Праздники прошли в штатном режиме, отметил Собянин.

На этой неделе на Москву обрушился сильный снегопад. За два дня выпало почти 70% месячной нормы осадков. Было нарушено расписание общественного транспорта, отменены десятки авиарейсов, задерживались поезда дальнего следования.