МИД назвал удар ВСУ по Воронежу актом терроризма

Атака Украины на Воронежскую область и другие регионы - это акт терроризма. Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

Она отметила, что Киев вымещает злобу на гражданских из-за провалов на поле боя. Организаторы и исполнители атаки на Воронеж понесут неотвратимое наказание, пообещала дипломат.

Также в Москве рассчитывает на беспристрастную реакцию международных структур на новые преступления киевского режима.

Поздно вечером 10 января Воронеж подвергся массированной атаке БПЛА, самой сильной с начала спецоперации. Ранены четыре человека, повреждены фасады многоквартирных домов, православная гимназия и десятки автомобилей. Позже в больнице скончалась одна из пострадавших – 42-летняя учительница.