Мадуро вышел на связь из американской тюрьмы

"У нас всё хорошо. Мы бойцы". Николас Мадуро, находящийся вместе с женой в тюрьме в Нью-Йорке, сообщил, что у него всё в порядке.

Президент Венесуэлы также призвал сторонников не грустить. Об этом рассказал его сын Николас, слова которого приводит Le Monde.

Утром 3 января американские военные нанесли серию ударов по территории Венесуэлы. Атакам подверглись военные базы в районе Каракаса и на курортном острове Маргарита, крупный морской порт на побережье. Российское посольство при ударах по Каракасу не пострадало.

Во время воздушных ударов, которые стали прикрытием, из страны американскими спецназовцами были вывезены президент Николас Мадуро и его супруга. Их будут судить в США за наркопреступления.

Москва призвала незамедлительно внести ясность в ситуацию с насильственным вывозом из Венесуэлы её лидера. МИД назвал действия США в Венесуэле актом вооружённой агрессии. Россия выразила солидарность с венесуэльским народом.