На Москву надвигается ливневый снег

Росавиация предупреждает, что в Москве с 21:00 воскресенья до 8:00 понедельника ожидается ливневый снег. Из-за этого возможны корректировки в работе воздушного транспорта.

Снегопад может осложнить работу аэродромных служб и вызвать задержки с доставкой багажа.

Синоптики в связи с новым надвигающимся циклоном ввели в столичном регионе жёлтый уровень погодной опасности. Прирост снежного покрова к вечеру понедельника может составить до 10 сантиметров, сообщили ТАСС в Гидрометцентре. Между тем, высота снежного покрова в столичном регионе уже значительно превысила климатическую норму.

В середине следующей недели москвичей ждёт испытание морозами: столбики термометров опустятся ниже 20-градусной отметки.