Путин поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов прокуратуры с профессиональным праздником, который отмечается 12 января.

Президент подчеркнул значение структуры государственной власти для страны. Кроме того, Путин заявил, что от решения прокурора зависят судьбы людей, их репутация и вера в справедливость и силу России.

"Сегодня прокуратура по праву является одной из важнейших структур государственной власти. Вы решаете широкий круг задач по выявлению, пресечению и предупреждению нарушений закона. Отстаиваете и восстанавливаете права и интересы граждан, общества и государства. Вносите весомый вклад в борьбу с преступностью и коррупцией. Поддерживаете государственное обвинение в судебных инстанциях. В вашей работе нет, не может быть места формальному, равнодушному отношению к делу. Ведь от решения прокурора зависят судьбы людей, их репутация и вера в справедливость и силу государства", — сказал президент РФ.