Трамп: США всерьез рассматривают применение силы против Ирана

США всерьез рассматривают применение силы в ответ на протесты в Иране, заявил 12 января на встрече с журналистами в самолете президент США Дональд Трамп. Он добавил, что это будут удары "такой силы, какой они еще никогда не испытывали".

Другие важные заявления американского лидера:

— США так или иначе получат Гренландию. При этом если она не достанется им, то её заберут себе Россия или Китай;

— В вопросе украинского урегулирования есть прогресс. Трамп хочет остановить конфликт ради спасения жизней;

— Трамп считает, что без него НАТО бы не было.

Также американский лидер допустил встречу с представителями Ирана по вопросу ядерной программы, сообщило 12 января агентство Reuters.