Обезвредил снаряды: новые подвиги героев СВО

Информация о подвигах российских военнослужащих в зоне СВО. Рядовой Али Хакиров, продвигаясь к позициям боевиков, обнаружил минно-взрывные заграждения. Предупредив сослуживцев, Хакиров обезвредил снаряды. И наша передовая группа в ходе стремительной атаки выбила врага с занимаемых рубежей.

Рядовой Степан Лопатин, заметив приближение двух вражеских беспилотников, уничтожил их метким огнём. Убедившись, что угроза устранена, расчёт САУ оперативно занял подготовленный рубеж, а затем ликвидировал артустановку неприятеля и группу радикалов.