Сегодня в России отмечают День работников прокуратуры. Сотрудников и ветеранов ведомства с профессиональным праздником поздравил Владимир Путин.
Президент подчеркнул, что эта работа требует глубокого знания законодательства, умения аргументировать свои решения и высокой личной ответственности и принципиальности.
"Сегодня прокуратура по праву является одной из важнейших структур государственной власти. Вы решаете широкий круг задач по выявлению, пресечению и предупреждению нарушений закона, отстаиваете и восстанавливаете права и интересы граждан, общества и государства, вносите весомый вклад в борьбу с преступностью и коррупцией, поддерживаете государственное обвинение в судебных инстанциях", - отметил Путин.