Сегодня в России отмечают День работников прокуратуры. Сотрудников и ветеранов ведомства с профессиональным праздником поздравил Владимир Путин.

Президент подчеркнул, что эта работа требует глубокого знания законодательства, умения аргументировать свои решения и высокой личной ответственности и принципиальности.