Дональд Трамп пригрозил Ирану невиданными по силе ударами, если Тегеран осмелится атаковать военные или коммерческие объекты США. Об этом американский президент сообщил журналистам на борту своего самолёта по пути из Флориды.

В самой Исламской республике объявлен трёхдневный траур по погибшим в результате массовых протестов. По данным властей, в ходе разгона митингов убиты 38 сотрудников правоохранительных органов. Кадры прощания и похорон транслирует государственное телевидение.

По информации правозащитных организаций, жертвами волнений за последние дни стали не менее полутысячи человек по всей стране. Более десяти тысяч участников акций задержаны.