Ozon скрыл ряд ветпрепаратов после волны отравлений подростков

Маркетплейс Ozon убрал из продажи ряд ветеринарных препаратов на фоне сообщений о массовых отравлениях подростков.

Ozon проводит дополнительную проверку, товары скрыты с витрины до ее окончания, сообщили ТАСС в пресс-службе маркетплейса.

"Безопасность пользователей для нас приоритет, поэтому мы оперативно реагируем на жалобы", - подчеркнули в Ozon.

Ранее в СМИ появилась информация, что несовершеннолетние покупают ветпрепараты с габапентином на маркетплейсах. Животным они помогают бороться с судорогами, тревогой и болью, а на организм человека оказывают наркотический эффект. Схемами приема подростки делились прямо в отзывах на товары. Сотрудники пунктов выдачи заказов призвали ввести возрастные ограничения на товары.

Ранее Ozon ограничил доступ к продаже конфет с алкоголем для несовершеннолетних.