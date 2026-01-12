Москвичам посоветовали пересесть на метро

Жителей Москвы и гостей столицы попросили пересесть на метро из-за возможных затруднений на дорогах.

Вечером возможны локальные затруднения движения в центре столицы, на ТТК и МКАД, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса в понедельник, 12 января.

Водителей призвали соблюдать дистанцию и скорость, избегать резких маневров и не отвлекаться на телефон.

Сегодня в Москве будет идти снег, местами ожидается гололедица и ветер с порывами 3-8 метров в секунду. Температура воздуха составит минус 6 градусов.

"Погоду в столичном регионе будет формировать центральная часть приближающегося с юга циклона", - рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.