ПВО сбила над российскими регионами 13 дронов ВСУ в ночь на 12 января

Силы противовоздушной обороны отразили очередную воздушную атаку киевского режима на российские регионы. В течение ночи с 11 на 12 января ПВО перехватила и уничтожила 13 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что над территорией Ростовской области дежурные средства ПВО сбили четыре дрона ВСУ. По два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожено над Республикой Адыгея, Курской областью и акваторией Черного моря. Один беспилотник сбит над территорией Воронежской области.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев предупредил жителей региона об опасности атаки БПЛА ранним утром 12 января. Гражданам рекомендовали зайти в помещение и отойти от окон. Как сообщил Гусев в Telegram, беспилотный летательный аппарат был обнаружен и уничтожен дежурными силами ПВО на подлете к Воронежу. Пострадавших и разрушений нет, однако режим опасности атаки БПЛА сохраняется на всей территории региона.