Известный композитор Раймонд Паулс отметил 90-летие

Раймонд Паулс сегодня, 12 января, отмечает юбилей. Народному артисту СССР исполнилось 90 лет.

Он начинал свой творческий путь концертмейстером в Рижской филармонии, затем дирижировал, преподавал. Всесоюзная известность пришла после того, как маэстро начал сотрудничать с эстрадными артистами. Кроме огромного количества популярных песен, он создал музыку к трем балетам, десяткам мюзиклов и множеству кинофильмов и спектаклей.

Одним из первых поздравил Паулса с круглой датой его коллега Игорь Крутой. "До сих пор каждое появление Раймонда на сцене — это событие, его искрометный юмор при невозмутимом лице — это радость для всех общающихся с ним людей… А как замечательно то, что 22 года назад мы с Раймондом создали конкурс-фестиваль "Новая Волна", давший популярной музыке много новых имен и песен…" - отметил композитор в своем официальном телеграм-канале.

Далее Крутой уже напрямую обратился к имениннику. "Дорогой Раймонд, здоровья и радости Вам, дай Бог отгулять и 100-летний юбилей, а там загадаем и больше… Люблю и очень уважаю, мой старший и старинный Друг!" - пожелал маэстро.

Напомним, что Раймонд Паулс родился в семье стеклодува и вышивальщицы. За клавишами он с трех лет, концертирует с 15 лет. Его первой и самой большой любовью стал джаз.