Население прифронтовых городов покидает свои дома в страхе перед зверствами ВСУ. В Селидово в ДНР украинские боевики расстреляли более сотни мирных граждан, сообщил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Дипломат отметил, что количество погибших мирных жителей зависит от того, насколько интенсивные были бои и как долго они продолжались. Боевики ВСУ лютуют в этих населенных пунктах – так, в Селидово они расстреляли 130 человек.

Сейчас в прифронтовых городах идет работа по подсчету числа выживших, приводит слова Мирошника РИА Новости. Представитель МИД ранее заявил, что ВСУ применяет тактику "выжженной земли", а также увеличивает число обстрелов перед переговорами по урегулированию кризиса на Украине.