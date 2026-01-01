Гороскоп на неделю 12-18 января 2026 года: трём знакам зодиака придется потрудиться

Неделя с 12 по 18 января 2026 года — не только первая рабочая в новом году, но и время завершения лунного цикла перед важным Новолунием в Козероге (18 января). Это период подведения итогов, наведения порядка и подготовки фундамента для новых свершений.

Гороскоп на неделю: Овен

На этой неделе работа потребует от вас максимальной концентрации и жесткой дисциплины. Не пытайтесь сейчас начинать новые дела или проекты; лучше закройте все "висящие" задачи и очистите рабочий стол. К выходным вы можете почувствовать спад энергии, поэтому откажитесь от шумных вечеринок в пользу отдыха. Воскресное Новолуние даст вам шанс поставить мощную цель в профессии на весь год.

Гороскоп на неделю: Телец

Сейчас идеальное время для переоценки ваших долгосрочных стратегий и убеждений. Вам стоит навести порядок в документах, особенно касающихся юридических вопросов или планируемых путешествий. В середине недели избегайте финансовых рисков — старые методы сейчас работают лучше новых. В конце недели у вас появится четкий план обучения или поездки, который стоит обдумать в тишине.

Гороскоп на неделю: Близнецы

На этой неделе стоит разобраться с финансовыми обязательствами, долгами. Вы можете чувствовать себя более замкнуто, чем обычно, и это хорошо: используйте время, чтобы разгадать какую-то сложную загадку или личную тайну. Будьте осторожны в словах в четверг: молчание принесет больше выгоды, чем разговоры. Воскресенье подарит возможность начать с чистого листа в вопросах доверия и совместных ресурсов.

Гороскоп на неделю: Рак

Отношения с партнерами выходят на первый план: необходимо найти баланс между личными нуждами и компромиссом. Используйте будние дни для тех сложных, но необходимых разговоров, которые вы откладывали: сейчас можно договориться "на берегу". Не спешите подписывать новые контракты до выходных, внимательно читайте мелкий шрифт. Новолуние 18 января — идеальный момент, чтобы перезагрузить важные отношения или решиться на разрыв, если они себя изжили.

Гороскоп на неделю: Лев

Это неделя упорного труда, когда результаты будут прямо пропорциональны затраченным усилиям, но берегитесь переутомления к пятнице. Организм сейчас уязвим, поэтому режим сна и питания должен быть в приоритете. Воскресенье отлично подходит для старта новой диеты или фитнес-программы.

Гороскоп на неделю: Дева

Вам захочется навести порядок в творческих делах или более серьезно подойти к вопросам воспитания детей. В романтике сейчас важна ясность: избегайте намеков и говорите прямо о своих ожиданиях, чтобы не запутаться. Лучше завершить старый творческий проект, чем браться за новый. Энергия конца недели поможет вам четко определить, что именно приносит вам радость, и отсечь лишнее.

Гороскоп на неделю: Весы

Домашние дела и семейные вопросы поглотят все ваше свободное время. У вас появится сильное желание спрятаться от внешнего мира в своей "крепости" и заняться бытом или помощью старшим родственникам. Это лучшая неделя для расхламления жилья: выбросьте все старое, чтобы впустить новую энергию. Новолуние в воскресенье откроет новую главу, касающуюся вашего места жительства или отношений с родителями.

Гороскоп на неделю: Скорпион

Ваш ум сейчас работает четко и остро, как лезвие, что идеально для работы с информацией и документами. Это время для серьезных переговоров, завершения бумажных дел и наведения мостов с ближайшим окружением (соседями, братьями/сестрами). Остерегайтесь сплетен: любая непроверенная информация может сыграть против вас. В конце недели поставьте себе цель освоить новый навык или язык — звезды поддержат это начинание.

Гороскоп на неделю: Стрелец

Финансовая дисциплина — главная тема этой недели для вас. Вам придется пересмотреть бюджет, отказаться от лишних трат и сосредоточиться на сохранении ресурсов, а не на их приумножении. Возможно ощущение нехватки средств, но это временная мера, необходимая для создания накоплений. Новолуние 18 января позволит вам найти новый, более надежный источник дохода или пересмотреть свои ценности.

Гороскоп на неделю: Козерог

Это ваша неделя, но, поскольку Луна убывает, вам стоит сосредоточиться на избавлении от вредных привычек и всего, что мешает вашему росту. Вы готовитесь к своему личному "новому году", который наступит в воскресенье, поэтому проведите будни в спокойном анализе своих достижений. Не торопите события, сейчас ваша сила — в выдержке и планировании. К концу недели вы почувствуете мощный прилив решимости и ясности.

Гороскоп на неделю: Водолей

Для вас это период "зимней спячки" и глубокой внутренней работы перед тем, как Солнце перейдет в ваш знак на следующей неделе. Лучше всего сейчас снизить социальную активность, больше отдыхать и прислушиваться к интуиции. Не пытайтесь пробивать стены лбом, сейчас время плыть по течению и отпускать старые обиды. Воскресенье идеально для уединения, медитации или тайной благотворительности.

Гороскоп на неделю: Рыбы

Возможно, друзьям понадобится ваша реальная помощь, а не просто сочувствие. Сейчас вы трезво оцениваете свои мечты и понимаете, какие из них реальны, а какие — лишь иллюзии. Это хорошее время, чтобы завершить коллективный проект или выйти из группы, которая больше не отвечает вашим интересам. Новолуние поможет вам отфильтровать окружение, оставив рядом только самых надежных единомышленников.

Астролог Этери Ломидзе для "ТВ Центра"