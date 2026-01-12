Работодатели смогут направлять сотрудников к психиатру

Работодатели смогут с 1 марта отправлять сотрудников на прием к психиатру.

На психиатрическое освидетельствование отправят тех, у кого выявили признаки психического расстройства по результатам обязательного медицинского осмотра, передает РИА Новости. Освидетельствование включает в себя осмотр и консультацию врача-психиатра, сбор жалоб и анамнеза и психопатологическое обследование.

Эта мера позволит работодателям более гибко реагировать на изменения в состоянии психического здоровья сотрудников, сообщила доцент кафедры клинической психологии Пироговского университета Мария Соловьева.

По результатам обязательного психиатрического освидетельствования человек может быть временно признан неспособным выполнять отдельные виды работы.