В Воронеже водители пересели на собачьи упряжки из-за снегопада

Снежный апокалипсис - на Дальнем Востоке и в Центральной части страны. Заметает сразу несколько регионов. В Москве - сугробы по колено. Городские службы работают в круглосуточном режиме. А в Южно-Сахалинске из-за непогоды закрыт даже зоопарк. Свободное посещение сегодня ввели в школах Владивостока.

В Приморье - месячная норма осадков всего за сутки. Под снегом скрылись даже отбойники - а их высота почти метр. Этот автобус в Уссурийске, судя по всему, просто потерялся в снежной целине. На улицах вся имеющаяся коммунальная техника. Но снега так много, что жители Владивостока привычно взялись за лопаты.

А этот водитель работу решил механизировать - прицепил к своей машине отвал для более эффективной уборки. Расчистили свой двор и жители этого дома во Владивостоке. А вот недавно обновленный фасад придется ремонтировать снова уже специалистам. Ураганный ветер сорвал металлические панели. Повреждены несколько машин.

После обильных снегопадов в первый рабочий день пробки в Петропавловске-Камчатском и Хабаровске. В Южно-Сахалинске сегодня закрыт даже зоопарк. Снежным горам рады разве что белые медведи. Остальные обитатели даже не выходят из вольеров. А сотрудники весь день чистят территорию.

В европейской части страны зима тоже показывает суровый характер. В Саратовской области дороги заметало буквально на глазах. В Белгородской на подъемах застряли десятки большегрузов. В Воронеже не выдержавшие испытание стихией водители пересели на собачьи упряжки, а кто-то и вовсе встал на лыжи.

Чистку трасс дорожники проводят, что называется, с ветерком. А в сети уже тысячи просмотров набрало видео, как водитель трактора бережно убирает с пути снеговика и продолжает работу.

В Москве снегопад с небольшими перерывами продолжался трое суток. Свою максимальную силу циклон "Фрэнсис" обрушил на столицу с ночь с пятницы на субботу - коммунальщики убрали уже почти миллион кубометров снега. Но с ночи город получил новую порцию осадков.

"Продолжаем работы по ликвидации последствий аномального снегопада. К работе по уборке снега привлечены все имеющиеся силы и средства, практически в круглосуточном режиме работают дворники, дорожные рабочие, рабочие комплексной уборки", - сообщил Артём Тройно, заместитель главы управы по вопросам ЖКХ и благоустройства района проспект Вернадского.

А, по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Москве может выпасть еще 16 сантиметров снега.