Серию ударов по тыловым объектам противника нанесли российские войска. Наши "Герани" поразили инфраструктуру в Киеве, там начался мощный пожар. Взрывы гремели и в Одессе. А в Черниговской области обесточен энергообъект, связанный с ВСУ. В зоне спецоперации за сутки уничтожены 2 британские артиллерийские установки и американский БМП "Бредли".

Пытаясь спастись от нашего дрона, боевики выпрыгивают из машины прямо на ходу. Но всё тщетно. Следом их настигают следующие "птички", не оставляя противнику ни единого шанса. Так слаженно и методично на Красноармейском направлении работают операторы беспилотников группировки войск "Центр".

Артиллеристы наносят массированные удары уже по более крупным и удалённым объектам. Дальность выстрела РСЗО "Ураган" - более 30 километров. Украинские радикалы даже не успевают понять, кто и с какой стороны накрыл их огненным дождём из 220-миллиметровых реактивных снарядов.

Вблизи Орехова в Запорожской области артиллеристы группировки "Днепр" в крайне сложных условиях ликвидировали вражеский склад боеприпасов. Получив разведданные, уже под покровом ночи расчёт установки "Гиацинт С" занял огневую позицию. В считанные минуты бойцы рассчитали траекторию стрельбы и нанесли точный удар.

В ЛНР на Северском направлении целью стала группа боевиков, которых перебрасывали для усиления подразделений. Также отличился расчёт орудия Д-30, уничтоживший украинский пункт управления БПЛА.

На Константиновском направлении в селе Новосёловка бойцы "Южной" группировки войск уничтожили бронированную машину "Козак", а также пресекли попытки ротации боевиков.