Зеленский потребовал от Европы отдать резервы ракет для комплексов ПВО

На фоне неудач на фронте глава киевского режима призвал Европу предоставить Украине ракеты для комплексов ПВО, которые находятся в резерве. В видеообращении Владимир Зеленский сообщил западным спонсорам, что знает о наличии на складах необходимых боеприпасов. И назвал их приоритетным использованием передачу ВСУ.

Тем временем британское Минобороны объявило конкурс на разработку новой баллистической ракеты для передачи Украине. Проект получил название "НайтФолл" - "Сумерки". Предполагается, что ракету оснастят боеголовкой массой 200 килограммов. Она сможет преодолевать сильные электромагнитные помехи. А дальность полёта составит более 500 километров - чтобы иметь возможность атаковать цели в Москве.