Собянин: Москва расширила общую площадь технопарков до 2,7 млн кв. м

В Москве действует почти 50 технопарков, в которых работают свыше 75 тысяч человек. И, как рассказал сегодня в социальной сети мэр Сергей Собянин, столица постоянно расширяет площади для инновационных компаний.

Так, в прошлом году появились четыре новых объекта, специализирующихся на теле- и радиовещании, выпуске микроэлектроники и продукции для пищевой промышленности.

Стратегическая цель до 2030 года - увеличить общую площадь для современных производств до двух миллионов 700 тысяч квадратных метров. Резиденты технопарков пользуются налоговыми льготами, могут получить гранты на оснащение оборудованием и субсидии на развитие и модернизацию.