Благотворительная Рождественская елка проходит в Гостином дворе

Благотворительная Рождественская ёлка проходит сегодня в Москве в Гостином дворе. Она организована для детей военнослужащих, участников СВО и сотрудников силовых органов при поддержке Фонда президентских грантов.

Программа впечатляет уже с порога - встречают маленьких гостей рота почётного караула и духовой оркестр. А дальше ждут новогодние конкурсы, хороводы, мастер-классы и, конечно же, встреча с Дедом Морозом.

Центральное действие - праздничный спектакль, а завершится мероприятие вручением подарков у главной ёлки.