За одинокой ламой Карамелькой в крымском зоопарке приглядывают капуцин и собака

В ялтинском зоопарке – пополнение, на свет появилась лама. Однако от малышки отказались родители. И теперь её выкармливают сотрудники. А новой семьёй стали взрослый пекинес и юный капуцин. Как складываются отношения в такой необычной компании?

У этой ламы с рождения в жизни то темная, то светлая полоса. Окраска соответствующая – коричнево-белая. Отсюда и имя - Карамелька. От девочки отказалась мама.

"Ей 10 дней. Мама тоже первый раз рожала и, скорее всего, поэтому самостоятельно не кормила. Дабы не рисковать, мы её забрали сюда в детский сад", - рассказала Оксана Зубкова, замдиректора зоопарка.

Родителей маленькой ламе заменили сотрудники зоопарка. Вместо материнского молока - козье.

"Где-то в районе 300 грамм она съедает 6 раз в сутки за несколько заходов. Ей достаточно, выглядит она прекрасно на свой возраст", - отметила Татьяна Шайнога, заведующая коллекцией зоопарка.

Грациозная кокетка позировать не любит. Зато соседи так и лезут в объектив камеры. Ламы - животные социальные, в одиночку не выживают. Поэтому сотрудники сразу же собрали стадо для новорожденного отказника. Компания дружная, хоть и разношерстная - ещё один брошенный питомец капуцин и собака.

В дикой природе эти животные не пересекаются. Но в зоопарке, объединённые одной бедой, они сразу нашли общий язык. Делят только заботу и внимание.

Капуцин Анатолий и рад бы в домик, но природу не обманешь. Приматы до года от мамы ни на шаг. Перебирают волосы сотрудников, проверяют карманы и цепко держаться на плечах.

Самый старший - Лаки. Пикинесу уже 9 лет. Он в этом детском саду - главный воспитатель. Терпелив к шалостям, но может и на место поставить. Уже летом капуцина переселят в собственный вольер, а вот ламе ещё предстоит пройти школу взросления под чутким надзором собаки.