Концерт Валерия Меладзе обернулся скандалом

Валерий Меладзе спел в Таиланде. Пока известный певец общался со зрителями и выяснял у них, какую они еще хотят услышать песню, двое мужчин прямо на танцполе начали выяснять отношения на кулаках. Разнимать драчунов бросились их дамы и оказавшиеся рядом зрители. Отмечается, что на сам концерт потасовка никак не повлияла.

Однако многие зрители пожаловались на плохую организацию концерта Валерия Меладзе. По их словам, мероприятие началось с сильной задержкой. Зрителей же начали запускать в зал почти через три часа после того, как должны были, а на входе образовалась жуткая давка.

Всё это время людям пришлось ждать начала в магазинчике неподалеку. Некоторым сообщили, что попасть в фан-зону они не смогут. У одной из девушек, по словам очевидцев, и вовсе случилась паническая атака прямо в очереди, передает SHOT.

Ранее сообщалось, что Валерий Меладзе тайно лечится в Москве. Стало известно, что во время очередного своего приезда в столицу он оплатил счета в московской клинике более чем на 400 тысяч рублей: за консультации, сопровождение, анализы, анестезию и т.д.