ФСБ предотвратила теракт на железнодорожном мосту в Пермском крае

Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали россиянина по подозрению в планировании теракта в Пермском крае. Мужчина 1972 года рождения действовал по указанию украинских спецслужб, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Теракт планировался на Чусовском железнодорожном мосту Свердловской железной дороги. Злоумышленник по указанию кураторов изготовил самодельное взрывное устройство. При обыске по адресу проживания обнаружили 10 килограммов взрывчатых веществ, компоненты для изготовления бомбы, а также веб-камеру, предназначавшуюся для наблюдения за мостом.

Задержанный утверждал, что под воздействием телефонных мошенников перевел на так называемые "безопасные счета" 350 тысяч рублей. Затем по указанию злоумышленников, выдававших себя за сотрудников спецслужб, он изготовил самодельное взрывное устройство – якобы для проверки антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры Пермского края. Решается вопрос о возбуждении дела по статье оприготовлении к теракту, передает ТВЦ.