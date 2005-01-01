Глафира Тарханова рассказала о домашних родах, которые пошли не по плану

Глафира Тарханова - мать пятерых детей. У нее есть сыновья Корней, Ермолай, Гордей и Никифор и дочь Лукерья. В новом интервью популярная актриса призналась, что не мечтала быть многодетной матерью, так сложились обстоятельства.

Интересно, что лишь первого ребенка артистка родила в роддоме, остальные появились на свет в домашней обстановке. При этом Глафира сразу оговорилась, что никого не склоняет делать так же, как она. Ведущая Елена Ханга сказала Тархановой, что больше всего роженицы боятся, что дома может пойти что-то не по плану.

"Есть признаки, по которым можно понять, что что-то не так. Это происходит не в секунду, я так предполагаю. Хотя, наверное, случаи бывают разные", - высказалась актриса.

Про себя она рассказала, что "в омут с головой" это не ее вариант, поэтому посещала специальные курсы, ее вели специалисты. Лишь в пятые роды она поняла, что можно управлять этим процессом. "Можно где-то его замедлить, можно ускорить. Но это скорее не медикаментозные способы, а положение тела, нахождение женщины в пространстве", - уточнила Глафира.

Несмотря на большую семейную занятость, актриса успевает много работать в театре и сниматься в кино. Она не скрывает, что в этом ей помогают няня и мама. Напомним, что супруг Глафиры Тархановой тоже актер. С Алексеем Фаддеевым она познакомилась в 2005 году. Он старше нее на шесть лет.