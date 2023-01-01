МВФ потребовал от Киева в течение суток вернуть долг в 180 миллионов долларов

Украина должна выплатить Международному валютному фонду около 180 миллионов долларов в счет погашения очередного кредита. Крайний срок наступил 12 января: до конца суток Киев должен погасить сумму в 125,7 миллиона СДР (это расчетная единица фонда - специальные права заимствования).

Как сообщает ТАСС, кредит был предоставлен Киеву в рамках механизма расширенного кредитования, одобренного МВФ в 2023 году. С тех пор организация предоставила Украине суммарно 11,45 миллиарда долларов под проценты.

Программа помощи объемом 15,6 миллиарда долларов действует до 2027 года. Однако для ее продолжения власти Украины должны провести ряд реформ, направленных, в частности, на борьбу с коррупцией. В противном случае Киев после окончания боевых действий может лишиться поддержки организации.