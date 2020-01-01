Ректор петербургского вуза легализовал более 500 мигрантов

В Санкт-Петербурге раскрыли крупную схему легализации мигрантов в частном вузе.

Как удалось выяснить следствию, в преступную группу входили 46-летний ректор, 53-летний предприниматель, а также уроженец одной из стран Ближнего Востока, имеющий тройное гражданство. "Интерфакс" пишет, что речь идет о ректоре Санкт-Петербургского реставрационно-строительного института Александре Борзове.

Подельники ректора искали иностранцев, желающих продлить пребывание в России, а затем им оформляли учебные визы. С января 2020 года по ноябрь 2024 года удалось легализовать 501 гражданина из государств дальнего и ближнего зарубежья. На хитрой миграционной схеме ректор заработал более 40 миллионов рублей, пишет Mash на Мойке.

Все "студенческие визы" аннулированы. Иностранцы внесены в реестр контролируемых лиц, сообщили в региональном главке МВД.

Возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции. Фигурантам дела грозит до семи лет лишения свободы.