Иран обвинил США и Израиль в разжигании протестов в стране

Иран располагает документами, доказывающими причастность США и Израиля к террористическим действиям участников беспорядков.

"У нас есть огромное число документов, свидетельствующих о причастности как США, так и Израиля к террористическим действиям последних дней в Иране", - заявил глава МИД исламской республики Аббас Арагчи.

В конце 2025 года в Иране вспыхнули протесты на фоне девальвации местной валюты и резкого роста стоимости жизни. Протесты охватили более 60 городов в 25 провинциях страны.

В США заявили, что вспыхнувшие протесты в Иране – это желание свергнуть "крайне сложный режим" и обрести свободу. 13 января американский президент Дональд Трамп проведет экстренное совещание по ситуации в Иране. На нем будут обсуждаться возможные силовые варианты ответа на протесты — от новых санкций до прямых военных ударов.

Советник иранского верховного лидера Али Шамхани заявил, что любая агрессия против Ирана повлечет за собой немедленный жесткий ответ.