Бешеная рысь атаковала ребенка в детском лагере в Башкирии

Рысь проникла из леса на территорию детского спортивного лагеря "Уфимский сокол" в Башкирии. Зверь набросился на 12-летнюю девочку.

Сотрудники лагеря быстро среагировали, изолировав животное. Однако рысь успела несколько раз укусить ребенка.

Как сообщает Telegram-канал Shot, на место были вызваны сотрудники полиции, Росприроднадзора, центра реабилитации диких животных и скорая помощь. Зверя отловили, но помочь ей не смогли: у рыси выявили тяжелую форму бешенства. Состояние ребенка нормальное - укусы и царапины оказались неглубокими. Девочке делают уколы, она под присмотром медиков.