"Не знаю, можно ли это говорить": Татьяна Тарасова раскрыла детали нового сезона шоу "Ледниковый период"

Прославленный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова сообщила, что совсем скоро стартуют съемки нового сезона популярного ледового шоу "Ледниковый период".

Уже известно, что участницами программы станут "одиночницы" Анна Щербакова и Александра Трусова, а также Алена Косторная. Кроме того, одной из ведущих шоу будет фигуристка Алина Загитова.

"Не знаю, можно ли это говорить, но да – скоро будем сниматься. Когда выйдет в эфир, не знаю, но съемки вот-вот стартуют – 14 января. Буду председательствовать в жюри, как и раньше", - сообщила Тарасова Sports.ru.

По словам заслуженного тренера, новый сезон будет отличаться от предыдущих. "Новый сезон "Ледникового периода" – это всегда интересно. Тем более если будут новые девочки, причем такие. Правда, они не парницы, но тем любопытнее. Многое зависит от того, кто им попадется в партнеры. В этот раз все будет как-то по-другому", - рассуждает Татьяна Анатольевна.

Кстати, ходят слухи, что фигуристка Евгения Медведева, звезда шоу в прошлых сезонах, не будет участвовать в съемках программы. Как шепчутся в близком окружении, фигуристка в пух и прах разругалась с тренером, продюсером Ильей Авербухом.