Каллас решила поспорить с Трампом о Гренландии

Сомнения президента США Дональда Трампа в обороноспособности Гренландии несостоятельны. Североатлантический альянс способен обеспечить защиту острова, заявила верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Кая Каллас.

Как заявила Каллас изданию Die Welt, Гренландия принадлежит ее гражданам. Если есть опасения по поводу безопасности острова, НАТО способна их развеять. Трамп ранее заявил, что если Соединенные Штаты не установят контроль над Гренландией, это могут сделать Россия или Китай.

Глава европейской дипломатии отметила, что остров имеет для альянса стратегическое значение. Каллас напомнила, что вблизи острова проложены подводные кабели, а подо льдом залегают редкоземельные элементы.