Собянин: Началось строительство пешеходного моста на Болотной набережной

На Болотной набережной началась подготовка к строительству пешеходного моста. Он соединит участки набережной, разделенные улицей Серафимовича.

Как рассказал Сергей Собянин, длина моста составит около 170 метров. Для удобства пешеходов оборудуют четыре схода с лестницами и пандусами для маломобильных горожан.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что восточную часть Мневниковской поймы и парк "Фили" соединит второй пешеходный мост. Его длина составит около двухсот метров. Новый мост выполнят в едином стиле с соседним Гагаринским.