Погибли 6 человек: что произошло в саратовской квартире

Тела шести человек обнаружили в квартире одного из домов на улице Академика Жук в саратовском Балакове.

Первыми тревогу забыли родственники, так как семья не выходила на связь. Спасателям областной службы спасения пришлось вскрывать дверь.

Среди погибших – 45-летняя женщина, 50-летний мужчина и их двое детей - девяти и четырех лет. Личности еще двоих устанавливаются, сообщили в региональном главке СКР.

Причины произошедшего выясняются. По предварительным данным, смерть наступила в результате отравления угарным газом.

Возбуждено уголовное дело. В настоящий момент проводится осмотр квартиры, допрашиваются свидетели.