Собянин поблагодарил коммунальные службы за усиленную работу в новогодние праздники

Первый рабочий день Нового года москвичи встречают в тонусе. Только за последние сутки выпало больше 20% месячной нормы осадков. И днём, и ночью специалисты расчищают дороги, улицы, набережные и дворы. Освобождают от снега и наледи крыши домов. Работа не прекращается ни на минуту.

"Мы продолжаем работы по ликвидации последствий аномального снегопада, прошедшего в прошлую пятницу. К работе по уборке снега привлечены все имеющиеся силы и средства. Дворники, дорожные рабочие, рабочие комплексной уборки. Привлечено максимальное количество техники. Это трактора, это погрузчики, это вывозящая техника – самосвалы", - сообщил Артём Тройно, заместитель главы управы района Проспект Вернадского.

Всего за несколько дней сотрудники коммунальных служб собрали почти миллион кубометров снега. Снегоплавильные пункты задействованы круглосуточно. На Московской железной дороге тоже продолжает действовать усиленный режим. На линию выведено 111 единиц спецтехники. Более трех тысяч человек участвуют в расчистке железнодорожной инфраструктуры, еще около двух тысяч - в уборке платформ, тоннелей и мостов.

Что касается новогодних праздников, то все коммунальные службы работали в усиленном режиме, обеспечив стабильную работу ТЭЦ, котельных, тепловых электрических и газовых сетей, систем водоснабжения и водоотведения, газораспределительных пунктов и электрических центров питания. Это отметил мэр Москвы Сергей Собянин:

"На круглосуточном дежурстве находились почти 1,5 тысячи сотрудников пожарно-спасательных подразделений и аварийно-восстановительных бригад. В ночь с 6 на 7 января пожарные, спасатели и добровольцы дежурили возле храмов и церквей. Также в круглосуточном режиме продолжается ликвидация последствий прошедшего снегопада. Благодаря основательной подготовке праздники прошли в штатном режиме. Спасибо всем сотрудникам городского хозяйства за работу".

Так называемых ливневых снегопадов - когда снег не прекращается сутками - в столичном регионе не обещают. Говорят, осталось день простоять, да ночь продержаться.

Многочисленные видео о том, как простые граждане самостоятельно убирают снег у своих домов и офисов, всячески помогая дворникам, вызывают самые положительные эмоции у медиков. Специалисты официально заявляют: такая нагрузка полезна. Поскольку относится к аэробно-силовым и задействует все группы мышц. И не нужно морить себя голодом из-за набранного во время праздников веса. Лопата, взаимовыручка и сугроб - вот секрет отличной физической формы.